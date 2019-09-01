بسبب قصور في الخدمات المقدمة للجمهور.. إعفاء مدير ملعب المدينة الرياضية بالأحساء

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بإعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء؛ بسبب قصور وملاحظات في الخدمات المقدمة للجمهور.
وجاء هذا القرار بناء على التقارير المرفوعة لرئيس الهيئة، والتي تضمنت رصد ضعف في المتابعة ضمن مباراتي (العدالة وضمك) و(الفتح والنصر)، اللتين أقيمتا ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يومي الخميس والجمعة الماضيتين.
ووجهت الهيئة إنذاراً نهائياً لشركة الصيانة القائمة على الملعب، وفرضت غرامة مالية عليها، وفقاً لبنود العقد الخاص بذلك، مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة، مؤكدة أنها ستتابع بصورة دائمة كل الملاحظات لضمان معالجتها بما يسهم في تهيئة الملاعب وتجهيز بيئة رياضية جاذبة للجمهور.وفق “أخبار 24”.