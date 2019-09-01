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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم.. أمطار على بعض المناطق ورياح مثيرة للغبار على أخرى
01/09/2019   6:52 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. أمطار على بعض المناطق ورياح مثيرة للغبار على أخرى

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، غداً الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مرتفعات كلٍ من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، فيما يمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب المملكة وشمال غرب ووسط المملكة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، توقعت أن تسجل محافظتا الأحساء وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة بالمملكة (48)، وأن تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة (17).وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. أمطار على بعض المناطق ورياح مثيرة للغبار على أخرى

أخبار محلية
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