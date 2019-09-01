بالأسماء.. قائمة المنتخب الوطني المشارك في معسكر الدمام استعداداً لتصفيات المونديال

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول، أمس (السبت)، قائمة الأسماء الـ 26 المختارة للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام في الفترة من 2 إلى 8 من شهر سبتمبر الجاري، استعداداً لخوض أولى مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني يوم 10 سبتمبر على استاد البحرين، فيما يخوض مباراة ودية وحيدة خلال المعسكر أمام منتخب مالي يوم 5 سبتمبر على استاد الأمير محمد بن فهد.
وتضمّنت القائمة التي اختارها المدير الفني ايرفي رينارد كلاً من: “عبدالله المعيوف، محمد العويس، فزاز القرني، عمر هوساوي، علي أل بلبهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الحصيفي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، وياسر الشهراني”.وفق “أخبار 24”.
إلى جانب كلاً من: “حمدان الشمراني، سلمان الفرج، محمد كنو، عبد الله الخبيري، عبدالرحمن الدوسري، سالم الدوسري، خالد السميري، هتان باهبري، عيد الفتاح عسيري، عبد العزيز البيشي، محمد السهيلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان”.