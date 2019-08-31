كشف مقطع فيديو على سناب وزارة الداخلية، جزءا من أعمال المرور السري بالرياض على الطرق السريعة، وضبط مخالفات مرورية وأخرى جنائية.
وبيّن المقطع متابعة سيارة لم يلتزم قائدها بترك مسافة مع المركبة التي أمامه، إضافة إلى القيادة بتهور، ولما أحس بالدورية ألقى بقارورة مسكر كانت معه، فتم إيقافه، وبتفتيشه والسيارة المظللة، تبين أنه مخمور، وضُبطت قوارير أخرى في السيارة.
كما أُوقفت سيارة “هايلوكس” لوجود مخالفة مرورية، وهي التعديل على صوت المركبة، ما يُعد مخالفة تستوجب الحجز، فتم حجز السيارتين لاتخاذ اللازم.
وفق “أخبار 24”.