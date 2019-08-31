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أخبار محلية > “التعليم”: توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد
31/08/2019   10:54 م

“التعليم”: توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

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أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور أمين يوسف نعمان توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة استعدادا للعام الدراسي الجديد 1441هـ الذي سينطلق غدا الأحد.

وأوضح نعمان خلال مداخلة على قناة الإخبارية أن الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد شمل توفير الاحتياجات والمتطلبات للوظائف التعليمية في جميع مدارس المملكة، ومنها توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة باشروا العمل في مدارسهم بالفعل.

وأضاف أن هؤلاء المعلمين وُزعوا على 47 إدارة تعليمية، في جميع مناطق المملكة، مضيفا أن جميع الكتب وُزعت على المدارس في وقت مبكر، كما وُفرت التجهيزات المدرسية من مقاعد وسبورات ومختبرات وفصول ذكية.وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

أخبار محلية
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