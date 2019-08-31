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اخبار رياضية > بالفيديو .. “خماسية زرقاء” تقود الهلال إلى صدارة الدوري
31/08/2019   10:52 م

بالفيديو .. “خماسية زرقاء” تقود الهلال إلى صدارة الدوري

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تصدر فريق الهلال الأول لكرة القدم فِرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على الرائد في الجولة الثانية من البطولة بنتيجة 5-0 في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

تقدم الهلال بهدف في الدقيقة السادسة بعد كرة توغل بها قوميز، ومررها لعمر خريبين، سددها على يسار عز الدين دوخة.

وقبل نهاية الشوط الأول اقتنص سلمان الفرج كرة من محور الرائد، وسدد كرة من على خط الـ18، غيرت اتجاهها، وعانقت الشباك.

وبعد مضي 14 دقيقة، وعند الدقيقة الـ59، سجل قوميز الهدف الثالث بعد عرضية عمر خريبين.

وأضاف إدواردو برأسية الهدف الرابع في الدقيقة الـ67 بعد عرضية حسن كادش.

واختتم خريبين مسلسل الأهداف عند الدقيقة الـ80 بعد عرضية استلمها، ودار بجسمه، وسددها أرضية.

وفق “سبق”.

بالفيديو .. “خماسية زرقاء” تقود الهلال إلى صدارة الدوري

اخبار رياضية
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