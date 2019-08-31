بالفيديو .. الاتحاد إلى ثمن نهائي «محمد السادس»

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تعادله 0-0، أمام مضيفه العهد اللبناني في مواجهة الإياب التي أقيمت، السبت، على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
وكان الاتحاد قد حقق الانتصار في مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة في جدة 3-0.
المباراة بدأت بضغط من أصحاب الأرض لمحاولة تقليص النتيجة وإحراز هدف يرفع المعنويات، في حين اكتفى الضيوف بالدفاع عن مناطقهم ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة واندفاع لاعبي العهد، واستمرت حالة المد والجزر بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، لم يتغير الوضع كثيراً باستثناء بعض المحاولات اللبنانية الخجولة على مرمى الاتحاد والتي تصدى لها حارسه البرازيلي جروهي، في المقابل لم يشكل الثنائي هارون كمار والصربي ألكسندر بيرجوفيتش أي خطورة تذكر على المرمى اللبناني سوى بعض المحاولات الخجولة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتأهل الاتحاد إلى الدور الـ16.وفق “الرياضية”.
وشهدت المباراة مشاركة الحارس البرازيلي جروهي للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الفريق الجداوي الموسم الماضي.