بالفيديو .. غريب يحبط الاتفاق بهدف قاتل

قاد عمر السومة وعبدالرحمن غريب ثنائي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، إلى هزيمة مضيفهم الاتفاق، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهى شوط المباراة الأول، بتقدم الأهلي بهدف دون رد، سجله السوري عمر السومة عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استطاع نعيم سليتي لاعب الاتفاق من تعديل النتيجة لصالح فريقه، بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 55، قبل أن يضيف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 84، ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.وفق “الرياضية”.
وشهدت المباراة طرد محمد خبراني لاعب فريق الأهلي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 3 نقاط.
هذا ويحل الاتفاق ضيفاً على الحزم في الجولة المقبلة من الدوري، السبت 14 سبتمبر المقبل، فيما يستضيف الأهلي نظيره الوحدة في ذات اليوم، لحساب ذات الجولة.