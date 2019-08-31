شعبة مرور #الخرج تعلن إستعدادها لتنفيذ خطتها المرورية بالتزامن مع بدء العام 1441 هــ

أعلنت شعبة مرور #الخرج إستعدادها لتنفيذ خطتها المرورية بالتزامن مع بدء العام 1441 ، وقد نوهت شعبة مرور محافظة الخرج بأن الخطة المرورية سيتم تطبيقها من خلال :
– تواجد فرق المرور عند المجمعات التعليمية الكبيرة والطرق المؤدية للجامعة وكلياتها والتي تشهد كثافة مرورية .
– إنتشار عدد من فرق الحوادث المرورية لرفع الحوادث المرورية التي يكون احد أطرافها طلاب أو طالبات أو معلمين أو معلمات وتسهيل عملية وصولهم لمدارسهم أو كلياتهم دون تأخير .
– نشر فرق المرور السرية في عدد من المواقع لمنع بعض الممارسات والسلوكيات المرورية الخاطئه .
– وتواجد فرق المرور في ميادين وشوارع المحافظة التي تشهد دائماً كثافة مرورية في سعي منها لفك الإختناقات المرورية وتسهيل عملية المرور في الشوارع والميادين .
هذا وسيتم تطبيق هذه الخطة المرورية منذ ساعات الصباح الباكر ليوم غداً الأحد الموافق 2 محرم 1441هـ .
وقد أوضحت شعبة مرور الخرج أن فرق المرور ستبدأ بالإنتشار لتنظيم حركة السير المرورية على الطرق المؤديه للمدارس والجامعة والكليات والشوارع والميادين بمحافظة الخرج وذلك بمتابعة وإشراف ميداني من سعادة مدير مرور الخرج العقيد / علي بن مهذل القحطاني ، كما أنه ستتم مباشرة الحوادث المرورية في الشوارع الداخلية والخارجية للمحافظة فور تلقي البلاغات عند وقوعها لا سمح الله وسيتم السعي في إنهاء كافة إجراءاتها لتسريع مهمة وصول الأطراف لأعمالهم أو مدارسهم متمنيين دوام السلامة للجميع .