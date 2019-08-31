التقط القمر الاصطناعي الإماراتي “خليفة سات”، اليوم (السبت) 1 محرم 1441هـ، صورة فضائية واضحة وذات دقة عالية، للمسجد النبوي بالمدينة المنورة.
وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أن التقاط هذه الصورة جاء بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، معربا عن تمنياته للجميع بعام هجري سعيد.
ويعد “خليفة سات” أول قمر صناعي يتم تصميمه وتصنيعه بالكامل بأيدٍ إماراتية، وتم إطلاقه من مركز “تانيغاشيما” الفضائي باليابان في أكتوبر 2018، وهو واحد من أكثر الأقمار الصناعية تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، ويمتلك خمس براءات اختراع.
وفق “أخبار 24”.