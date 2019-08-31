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أخبار محلية > بالفيديو.. “MBC” تعرض وثائقيا يؤرخ 4 عقود من حياة الأمير الراحل سعود الفيصل
31/08/2019   7:20 م

بالفيديو.. “MBC” تعرض وثائقيا يؤرخ 4 عقود من حياة الأمير الراحل سعود الفيصل

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أعلن مركز تلفزيون الشرق الأوسط “MBC” عرض أضخم دراما وثائقية تروي مسيرة أربعة عقود قضاها الأمير الراحل سعود الفيصل في دروب السياسة.

وأوضح الإعلان الترويجي للفيلم أن الوثائقي الذي أنتجه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، سيعرض في عدة أجزاء على قناة MBC1 بدءاً من بعد غدٍ (الإثنين).

ويستعرض الوثائقي رحلة الأمير الراحل في دروب السياسة والسلك الدبلوماسي، يرويها 40 مسؤولاً وخبيراً منهم شخصيات عالمية.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “MBC” تعرض وثائقيا يؤرخ 4 عقود من حياة الأمير الراحل سعود الفيصل

أخبار محلية
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