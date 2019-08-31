بالفيديو.. “MBC” تعرض وثائقيا يؤرخ 4 عقود من حياة الأمير الراحل سعود الفيصل

أعلن مركز تلفزيون الشرق الأوسط “MBC” عرض أضخم دراما وثائقية تروي مسيرة أربعة عقود قضاها الأمير الراحل سعود الفيصل في دروب السياسة.
وأوضح الإعلان الترويجي للفيلم أن الوثائقي الذي أنتجه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، سيعرض في عدة أجزاء على قناة MBC1 بدءاً من بعد غدٍ (الإثنين).
ويستعرض الوثائقي رحلة الأمير الراحل في دروب السياسة والسلك الدبلوماسي، يرويها 40 مسؤولاً وخبيراً منهم شخصيات عالمية.وفق “أخبار 24”.
سعود.. الدراما الوثائقية الأضخم من إنتاج مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
رحلة 4 عقود في حياة الأمير الراحل #سعود_الفيصل
بين دروب السياسة الوعرة
يرويها 40 ضيفاً منهم شخصيات عالمية
الجزء الأول | الإثنين 2 سبتمبر
9:30PM| KSA
على #MBC1 #سعود_الأوطان pic.twitter.com/Uzb8l4krgl
— MBC1 (@mbc1) August 31, 2019