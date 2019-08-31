أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة “برق” في منطقة عسير، لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد خلال 9 أيام فقط، دون مراجعة المشتركين للشركة.
وأشارت إلى أن المشتركين الجدد في منطقة عسير ليسوا في حاجة إلى مراجعة الشركة لإيصال الخدمة ابتداءً من اليوم، بعد أن تم الربط مع بوابة بلدي “balady.gov.sa” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحت أنه بعد إرسال بيانات رخصة البناء آلياً إلى الشركة، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة “بلدي”، تقوم الشركة بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى المراجعة.
وأضافت أن تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة يتم لاحقا بعد إشعار التشطيبات عبر بوابة “بلدي”، وتسديد الرسوم، حيث بدأت الخدمة في شهر مايو الماضي، في الرياض وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية، وستطبَّق تباعاً في باقي المدن والمحافظات.
وفق “أخبار 24”.