رئيس الأهلي السعودي يشكر الأمير منصور

قدم أحمد بن بكر الصائغ، رئيس النادي الأهلي السعودي، شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز، المشرف على الكرة، على دعمه في صفقات يوسف بلايلي والبرازيلي لوكاس ليما، والسعودي محمد المجحد.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة وصف فيها الصائغ دعم منصور بن مشعل بغير المستغرب منه، وأنه يأتي “استمرارا لدعمه المادي والمعنوي للفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن”.
وأكد: “أن دعم منصور بن مشعل سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يشارك بها”.وفق “أخبار 24”.
وأعلن الأهلي اليوم الجمعة تعاقده مع محمد المجحد حتى 2024 قادما من الفتح، وإنهاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي ليما لمدة ثلاثة أعوام، فيما أعلنت أمس الخميس التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي حتى 2022.