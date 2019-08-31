رسمياً.. الشباب يتعاقد مع السنغالي ألفريد أندياي لمدة 3 سنوات

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيع عقد احترافي مع الدولي السنغالي ألفريد أندياي، لمدة ثلاثة مواسم.
ورحب النادي بالمحترف الجديد عبر مقطع فيديو نشره في حسابه في “تويتر”، متضمناً أبرز لقطات اللاعب مع فريقه السابق فيا ريال الإسباني.
وعبرت الإدارة الشبابية عن تمنياتها بالتوفيق للاعب -الذي وصفته بـ”ضابط الإيقاع”- خلال فترة تمثيله النادي السنوات المقبلة.وفق “أخبار 24”.
أهلاً بـ”ضابط الإيقاع” .. في عرين “الليوث”@alfredndiaye#ميركاتو_الشباب #ندياي_شبابي pic.twitter.com/Sc2inimF4f
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 30, 2019
وفق “أخبار 24”.