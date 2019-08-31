فيتوريا يمتدح أداء لاعبيه أمام الفتح

امتدح البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، أداء لاعبيه في الفوز على الفتح، مؤكداً أهمية النقاط الثلاثة التي عاد بها الفريق من الأحساء.
وحقق الفريق النصراوي الفوز على مضيفه الفتح 1-0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: “لعبنا مباراة صعبة في أرض صعبة وسجلنا بلاعب جديد”.
وأقر المدرب البرتغالي بعدم تقديم لاعبيه المستوى المطلوب في شوط المباراة الأول لكن أستردك: “صححنا الأخطاء وعدنا أكثر قوة في الشوط الثاني، وأنجزنا المطلوب”.
وشكى فيتوريا من التأثير السلبي لضغط المباريات على شكل وأداء الفريق مشيراً إلى لعبهم لثلاث مباريات خلال أسبوع، مما يرهق اللاعبين ويؤرثر على أدائهم في الملعب.وفق “الرياضية”.
ودافع المدرب البرتغالي على طريقة اللعب أمام الفتح: “الآن في كرة القدم لا يوجد طريقة صحيحة وطريقة خاطئة، كل مدرب يلعب بحسب خبرة السنوات، ويصنع طريقته التي يراها مناسبة”.