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اخبار رياضية > الكولومبي كويلار يُكمل أجانب الهلال
31/08/2019   3:11 م

الكولومبي كويلار يُكمل أجانب الهلال

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حسم نادي الهلال، الجمعة، التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامينجو البرازيلي، لتمثيل صفوف فريقه الأول لكرة القدم اعتباراً من الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر من خلاله علم كولومبيا، إشارة إلى إتمام التعاقد مع اللاعب الكولمبي.
وكان نادي فلامنجو أعلن أن لاعبه كويلار يريد الانتقال إلى نادي الهلال في أسرع وقت ممكن، وأشار الفريق البرازيلي إلى أنه سيجتمع مع اللاعب من أجل حسم مستقبله قبل نهاية الأسبوع.وفق “الرياضية”.

وبهذا التعاقد أكمل الفريق الهلالي، العدد المسموح للتعاقدات الأجنبية، حيث يمثل الفريق كل من: الفرنسي بافتيمبي جوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو والكوري سون والإيطالي جوفينكو والسوري عمر خربين.

الكولومبي كويلار يُكمل أجانب الهلال

اخبار رياضية
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