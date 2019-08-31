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أخبار محلية > بعد تعيينه وزيراً للصناعة.. مغردون يعيدون تداول صورة لـ”بندر الخريف” مع ولي العهد
31/08/2019   3:08 م

بعد تعيينه وزيراً للصناعة.. مغردون يعيدون تداول صورة لـ”بندر الخريف” مع ولي العهد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشاد المغردون بعفوية الصورة التي التقطت العام الماضي.

والصورة كان قد نشرها الخريف في حسابه بـ”تويتر” في نوفمبر 2018، وجاءت خلال لقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين مع ولي العهد، بهدف التعرف على المشاريع الكبيرة في نيوم، والبحر الأحمر، والقدية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الجمعة)، أمراً ملكياً بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها. وفق “أخبار 24”.

بعد تعيينه وزيراً للصناعة.. مغردون يعيدون تداول صورة لـ”بندر الخريف” مع ولي العهد

أخبار محلية
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