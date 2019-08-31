بعد تعيينه وزيراً للصناعة.. مغردون يعيدون تداول صورة لـ”بندر الخريف” مع ولي العهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشاد المغردون بعفوية الصورة التي التقطت العام الماضي.
والصورة كان قد نشرها الخريف في حسابه بـ”تويتر” في نوفمبر 2018، وجاءت خلال لقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين مع ولي العهد، بهدف التعرف على المشاريع الكبيرة في نيوم، والبحر الأحمر، والقدية.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الجمعة)، أمراً ملكياً بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها. وفق “أخبار 24”.
تشرفت البارحة وعدد من رجال الأعمال و المستثمرين بلقاء سمو ولي العهد حفظه الله بهدف التعرف على المشاريع الكبيرة #نيوم، #البحر الأحمر و #القدية وبحضور الرؤساء التنفيذين لهذه المشاريع وتم شرح المشاريع وبعض الفرص وسماع آراء الحضور، وانطباعي أن الأحلام قاربت للحقيقة بإذن الله pic.twitter.com/DeprpqTVlA
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) November 15, 2018