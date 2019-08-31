تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً لإهداء عدد من المواطنين بمنطقة حائل، سيارة جديدة لصديقهم، بعد تعرض مركبته لحادث مروري أدى إلي تلفها.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول سيارة طراز “نيسان صني” منقولة على مركبة “سطحة”، قبل أن يفاجئ الأصدقاء زميلهم بإهدائه تلك السيارة وفاءً ومحبة له، فيما بدت عليه علامات الذهول من تلك المفاجأة.
وثمَّن متناقلو الفيديو هذه البادرة الطيبة من الأصدقاء تجاه زميلهم، قائلين إنها جاءت بعد رفض الوكالة استخراج سيارة جديدة له عوضاً عن التالفة وذلك بسبب تقاعده وخفض قيمة راتبه.
وفق “أخبار 24”.