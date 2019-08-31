نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ماذا قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الجديد في أول تصريح له؟
31/08/2019   2:59 م

ماذا قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الجديد في أول تصريح له؟

+ = -
1041

أعرب الرئيس الجديد للهيئة العامة لحقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين على ثقته الغالية بإسناد منصب رئيس الهيئة إليه، متمنيا أن يصاحبه التوفيق في الارتقاء بالعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأكد العواد في أول تصريح له بعد توليه المنصب، أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورًا لافتاً بفضل ما تجده من دعم من خادم الحرمين وولي عهده، داعيا للوطن بالأمن والاستقرار.

يُذكر أن العواد شغل منصب وزير الإعلام سابقًا ووزير الثقافة والإعلام قبل فصل الوزارتين، كما عين سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في أكتوبر 2015.وفق “أخبار 24”.

وتولى منصب رئيس مركز التنافسية الوطني، وعمل مشرفًا على مشروع هدف 10 في 10، وكان أيضا وكيلًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، ومستشارًا مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية.

ماذا قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الجديد في أول تصريح له؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060960.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.