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أخبار محلية > بينها وكالتان للشؤون النسائية.. “السديس” يصدر قراراً بإنشاء 21 وكالة رئيسية ومساعدة
31/08/2019   2:57 م

بينها وكالتان للشؤون النسائية.. “السديس” يصدر قراراً بإنشاء 21 وكالة رئيسية ومساعدة

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، قراراً بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة، تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

وجاءت الوكالات المستحدثة على النحو التالي:

أولاً- الوكالات بالرئاسة:

– وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

– وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية.

– وكالة الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية.

– وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية.

– وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية.

– وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية.

– وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية.

– وكالة الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية.

– وكالة الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية.

– وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية.

ثانياً- وكالات المسجد النبوي:

– وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

– وكالة مساعدة لشؤون المسجد النبوي.

– وكالة مُساعدة للشؤون الإدارية والمالية.

– وكالة مُساعدة للشؤون العلمية والفكرية.

– وكالة مُساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

– وكالة مُساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية.

– وكالة مُساعدة للشؤون الفنية والخدمية.

– وكالة مُساعدة للمشاريع والدراسات الهندسية.

– وكالة مُساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية.

– وكالة مُساعدة للترجمة والشؤون التقنية.

– وكالة مُساعدة للشؤون النسائية.

وفق “أخبار 24”.

بينها وكالتان للشؤون النسائية.. “السديس” يصدر قراراً بإنشاء 21 وكالة رئيسية ومساعدة

أخبار محلية
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