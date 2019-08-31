أبدى السفير الصيني في المملكة تشن ويتشينغ، إعجابه بهدف لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق ماجد عبدالله في منتخب الصين عام 1984.
حيث فاجأ السفير الحضور خلال أمسية أقامتها السفارة احتفاءً بتعليم اللغة الصينية في المملكة، بعرض الهدف الشهير الذي أحرزه ماجد عبدالله في نهائي بطولة كأس آسيا التي أحرز لقبها المنتخب السعودي، حيث تفاعل معه وصفق عند عرضه.
كما عبر السفير عن إعجابه بماجد الذي يرأس جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية التي دشنت مؤخراً مبادرة لتعليم اللغة الصينية، مبدياً سعادته بمعرفة الشباب السعوديين الناطقين بالصينية، ومشيداً بالعلاقات المتميزة بين المملكة والصين.
من جانبه، عبر ماجد عبدالله عن سعادته بدعوة السفير الصيني له لحفل العشاء بمناسبة قدوم السنة الدراسية الجديدة، وتكريمه له لمشاركته ضمن جمعية أصدقاء في برنامج اللغة الصينية.
وفق “أخبار 24”.