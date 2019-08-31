“تعليم جازان” يصدر بيانا حول تطبيق نظام الدوام الكامل بمدارس الحد الجنوبي

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بيانا حول الخطة الجديدة لنظام الدوام بمدارس الحد الجنوبي.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية حول تخصيص (45) دقيقة لكل حصة دراسية بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي، وما ترتب على ذلك من تغيير في فترة دوام تلك المدارس.
وأكد أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي وبعيدا عن المشاعر والرغبات، تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، يأتي في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات، والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
لافتا إلى أنه وفقا لذلك جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي (1440/ 1441هـ)، وهو ما قام تعليم جازان بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه.وفق “أخبار 24”.
وثمّن تعليم جازان بتقدير بالغ جهود وتفهم أولياء أمور الطلاب والطالبات كشركاء نجاح في دعم خطط التوأمة منذ بدايتها، بالإضافة إلى الدور الكبير لمنسوبي ومنسوبات مدارس الحد الجنوبي وتفانيهم وإخلاصهم في مجال عملهم خدمة لطلابهم وطالباتهم.