نائب وزير العمل يترأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين

يرأس نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد الوزارة المشارك في أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين، الذي سيعقد يومي 1 و2 سبتمبر 2019م في مدينة ماتسوياما اليابانية.
ويناقش المجتمعون السياسات والأطر المنظمة لأسواق العمل، بما يستوعب التغيرات الحاصلة في التركيبة السكانية للدول، وظهور أنماط عمل جديدة مع مراعاة المساواة بين الجنسين، وذلك وفق جدول الأعمال للرئاسة اليابانية الحالية لمجموعة العشرين.
يذكر أن قمة قادة دول مجموعة العشرين عقدت في شهر يونيو الماضي في مدينة أوساكا في اليابان، وتم اعتماد البيان الصادر عن القادة والذي تناول زيادة النمو الاقتصادي العالمي، من خلال تحرير التجارة والابتكار، وتناول سبل حل المشاكل البيئية والعالمية المختلفة.وفق “أخبار 24”.