نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قنصلية المملكة بهيوستن الأمريكية تحذر السعوديين من إعصار “دوريان” وتدعو للتقيد بتعليمات السلامة
31/08/2019   10:06 ص

قنصلية المملكة بهيوستن الأمريكية تحذر السعوديين من إعصار “دوريان” وتدعو للتقيد بتعليمات السلامة

+ = -
859

حذرت القنصلية السعودية بهيوستن الأمريكية، المواطنين المقيمين بولاية فلوريدا من إعصار “دوريان”؛ الذي يقترب من سواحل الولاية.

وأعربت القنصلية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن أملها بتقيد المواطنين السعوديين بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي يسكنون بها.

وأوضحت أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، مشددة على ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي طارئ.وفق “أخبار 24”.

وأجبر الإعصار المرتقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء زيارته لبولندا، وأعلن حاكم فلوريدا حالة الطوارئ في الولاية، حيث يتوقع أن يصل إلى سواحلها الأحد برياح سرعتها 209 كيلومترات في الساعة.

قنصلية المملكة بهيوستن الأمريكية تحذر السعوديين من إعصار “دوريان” وتدعو للتقيد بتعليمات السلامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885060938.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.