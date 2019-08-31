وثّق مقطع فيديو إصرار عمالة آسيوية على التبرك بـأثر قدم بمركز ينبع النخل، بزعم أنها تعود للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، رغم قيام لجنة حكومية بإزالة الآثار، عن طريق طمسها بالإسمنت.
ويظهر المقطع المتداول، قيام عامل من جنسية آسيوية بصب الماء على أثر القدم، الموجود في أحد الجبال في مركز الجابرية، رغبة في الشرب منه؛ لظنه أن ذلك سيشفيه من المرض.
وقام العمال الآسيويون بفتح أثر القدم والتبرّك به، من خلال شرب الماء والدعاء عنده وتقبيله، فيما أكدت مصادر أن لجنة من بلدية ينبع النخل طمست الأثر وإزالته.
وفق “أخبار 24”.