الخزانة الأمريكية تدرج “الناقلة الإيرانية” على قائمتها السوداء.. و”بومبيو” يؤكد توجهها لسوريا

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا1” التي أفرجت عنها سلطات “جبل طارق”، على قائمتها السوداء وفرض عقوبات على ملاحيها، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لديها معلومات تفيد بأن الناقلة الإيرانية اتجهت إلى سوريا.
وأضاف بومبيو أنه من الخطأ الجسيم الثقة بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.
وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت بأن الناقلة الإيرانية ستفرغ حمولتها من النفط الخام في سفن أصغر حجماً؛ لتنقله إلى سوريا، في انتهاك لشروط إخلاء سبيلها.وفق “أخبار 24”.
وقال مسؤول أمريكي، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الخارجية الأمريكية تعمل على تعطيل خطة الناقلة الإيرانية لتسليم النفط إلى النظام السوري.