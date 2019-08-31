شاهد.. وزير التعليم يتفقد سيارات النقل المدرسي المجهزة لذوي الاحتياجات

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل صعودهم فيها أثناء جلوسهم على الكرسي المتحرك.
وأوضح آل الشيخ، في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم على حسابها بموقع “تويتر”، أن الدولة توفر هذه السيارات لكل طالب وطالبة بالشراكة مع شركة النقل التعليمي، مشيراً إلى أن ذلك من عطاء الوطن لأبنائه الطلاب؛ كي يشاركوا في مسيرتهم التعليمية في أفضل الظروف، وبأفضل الحالات. وفق “أخبار 24”.
#فيديو |#وزير_التعليم يطلع على إحدى سيارت النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة. pic.twitter.com/NjJxxLfxcu
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 29, 2019