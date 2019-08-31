القبض على جانٍ في الرياض بعد دهسه مواطناً بسيارته بينبع

كشفت شرطة محافظة ينبع عن غموض عملية دهس لأحد المواطنين، أدت إلى وفاته؛ حيث هرب الجاني وترك المجني عليه في موقع الجريمة.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “المدينة”، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي شكلت فريقاً للتوصل للجاني، وتمكّن الفريق من التعرف على مواصفات المركبة من خلال كاميرات المراقبة، وتم الوصول إلى الجاني وإحضاره من منطقة الرياض، والعثور على السيارة مخبأة في منطقة المدينة المنورة.
وبيّنت المصادر، أن الشرطة ألقت كذلك القبض على مرافق الجاني في محافظة ينبع، مشيرة إلى أن الجاني اعترف بدهس المجني عليه؛ إثر مشادة بينهما حدثت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل ارتكاب الجريمة.