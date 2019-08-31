أكد الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بالتواصل معه لإعلامه على وجه السرعة بأي وزير لا يتعاون مع الهيئة في إجراءات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه طلب منه أيضاً اجتماعاً شهرياًلإطلاعه وأخذ توجيهات مباشرة لتسهيل عمل الهيئة في تحقيق رؤيته بقطع دابر الفساد.
ولفت الكهموس إلى أن ولي العهد شدد خلال توجيهه له على أن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم.
وقال إن ولي العهد وجهه بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من الجهات الحكومية حتى يتم ضمان عدم بقاء الإجراءات البيروقراطية السابقة.
وأضاف الكهموس في مداخلة مع قناة “العربية”، أن عمله سيركز خلال الفترة المقبلة على تغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين النيابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي لضمان حصول كل مواطن على حقه في تقديم المعاملات الحكومية.
رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد بالسعودية مازن الكهموس: سنغير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة حتى نضمن أن يحصل كل مواطن على حقه في تقديم المعاملات الحكومية،
مازن الكهموس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية: ولي العهد وجهني بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقلبة pic.twitter.com/qn5f83E44W
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية: بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذير شديد اللهجة من ولي العهد حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط pic.twitter.com/QzBDKGK0is
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 30, 2019