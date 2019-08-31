أكد الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بالتواصل معه لإعلامه على وجه السرعة بأي وزير لا يتعاون مع الهيئة في إجراءات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه طلب منه أيضاً اجتماعاً شهرياًلإطلاعه وأخذ توجيهات مباشرة لتسهيل عمل الهيئة في تحقيق رؤيته بقطع دابر الفساد.

ولفت الكهموس إلى أن ولي العهد شدد خلال توجيهه له على أن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم.

وقال إن ولي العهد وجهه بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من الجهات الحكومية حتى يتم ضمان عدم بقاء الإجراءات البيروقراطية السابقة.

وأضاف الكهموس في مداخلة مع قناة “العربية”، أن عمله سيركز خلال الفترة المقبلة على تغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين النيابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي لضمان حصول كل مواطن على حقه في تقديم المعاملات الحكومية.