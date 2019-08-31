السيرة الذاتية لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، أمراً ملكياً بإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية ” وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها.
وبندر الخريف حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي عام 1991 من جامعة الملك سعود، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، ويشغل أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة شركة أراسكو، وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض.
كما شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخريف لحلول الطباعة منذ 1993، وعضو مجلس إدارة في مجموعة الخريف، وشركة الخريف التجارية، وشركة الخريف للبترول، وشركة مكين كابيتال، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض.وفق “أخبار 24”.
وشغل الخريف عضوية مجلس إدارة صحيفة الوطن بين عامي 2000 و2016، وشركة أماكو بين عامي 2009 و2013، وشركة بيت التمويل السعودي بين عامي 2009 و2011، وشركة طيران سما بين عامي 2005 و2010.