السيرة الذاتية للرئيس الجديد للديوان الملكي

صدر أمس الجمعة أمر ملكي بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
والعيسى من مواليد عام 1384هـ، وحاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412هـ.
وسبق أن عمل العيسى مديراً لمكتب وزير الدفاع، وعمل كباحث قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ، ثم مستشاراً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416هـ، وعمل مستشاراً قانونياً متعاوناً مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ، وكلف مديراً عاماً لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ. وفق “أخبار 24”.
وشارك العيسى في عضوية عدد من اللجان التي شكلت في وزارة الدفاع، وكُلف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وعمل عضواً في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء، وسبق له العمل كمستشار غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.