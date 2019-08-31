السيرة الذاتية لـ “الغانمي” نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الجمعة) أمراً ملكياً بتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية”.
والغانمي حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود “2000 – 2004″، ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر في جامعة الملك سعود “1997 – 1999″، ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر في جامعة الملك سعود “1994 – 1989”.
وللغانمي 23 عاماً من الخبرة في العديد من المنظمات الدولية والمحلية، وفي العديد من الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع والخدمات المصرفية والطيران، اكتسب خلالها مهارات فعالة تنطوي على إحساس عال بإنجاز الأعمال بسرعة، والتركيز القوي على الإنجاز، وبناء فريق عمل متميز، وتطوير مهارات الفريق، ومنهج منظم للتحوّل.
بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية الواسعة التي اكتسبها؛ حيث أكمل دراسة درجتي ماجستير في كلٍ من إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي، مع البقاء على رأس العمل في نفس الفترة.وفق “أخبار 24”.
كما عمل في البنك السعودي البريطاني؛ حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل من العام 2006، والمدير العام للتكنولوجيا والخدمات مشاركة بين الشركة الأمريكية كمبيوتر أسوسيتس سوفتوير وشركة زينيل من 2004 إلى 2006، ومدير تكامل الخدمات الإلكترونية بشركة الاتصالات السعودية من 2003 إلى 2004، وكبير التنفيذيينلمشاريع شركة سيرنر من 2001 إلى 2003.
وعمل الغانمي مدير الشبكات وقواعد البيانات بالشركة البريطانية للأنظمة الجوية من 1998 إلى 2001، ومهندس نظم في لوسنت تكنولوجيز من 1996 إلى 1998، والمالك والمدير ووكيل jeppesen Sanderson، وهي شركة مملوكة لشركة Boning، وذلك من عام 1994 إلى عام 1996.