أوامر ملكية بإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة وتعيين آخرين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عدداً من الأوامر الملكية تضمن بعضها إعفاء مسؤولين وبعضها تعيين آخرين.
التعيينات:
– فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
– بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
– ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.
– الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
– الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– الدكتور عواد بن صالح العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
– مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
الإعفاءات:
– إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.
– إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
– إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
– إعفاء خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.