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أخبار محلية > أوامر ملكية بإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة وتعيين آخرين
31/08/2019   3:26 ص

أوامر ملكية بإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة وتعيين آخرين

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عدداً من الأوامر الملكية تضمن بعضها إعفاء مسؤولين وبعضها تعيين آخرين.

التعيينات:

– فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

– بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

– ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

– الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

– الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

– الدكتور عواد بن صالح العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

– مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

الإعفاءات:

– إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

– إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

– إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

– إعفاء خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

أوامر ملكية بإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة وتعيين آخرين

أخبار محلية
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