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أخبار محلية > لصوص يقتلعون صرافاً آلياً بواسطة “بوكلين”.. ويشعلون النار فيه بعد مطاردتهم من الشرطة
31/08/2019   3:24 ص

لصوص يقتلعون صرافاً آلياً بواسطة “بوكلين”.. ويشعلون النار فيه بعد مطاردتهم من الشرطة

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أحبط رجال شرطة محافظة تنومة بمنطقة عسير محاولة عدد من اللصوص سرقة مبالغ مالية من صراف آلي، بعد قيامهم باقتلاعه بواسطة معدة ثقيلة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الجناة اقتلعوا الصراف فجر اليوم الجمعة من مكانه بإحدى محطات الوقود الواقعة على طريق رئيس، باستخدام “بوكلين”، وقاموا بنقله بواسطة سيارة “جيب شاص” إلى أحد الأماكن.

وأفادت المعلومات وفقاً لـ”سبق” بأن إحدى الدوريات الأمنية رصدت الجريمة فتتبعت أثر الجناة وضيقت الخناق عليهم، وهو ما اضطرهم لإحراق المركبة بما فيها جهاز الصراف الآلي وهربوا من الموقع.

وأكدت مصادر أن الحريق لم يطل المبالغ الموجودة داخل الصراف، نظراً لمباشرة الجهات الأمنية والدفاع المدني للموقع في وقت قصير، ولا تزال تجري عمليات البحث للإيقاع بالجناة.

لصوص يقتلعون صرافاً آلياً بواسطة “بوكلين”.. ويشعلون النار فيه بعد مطاردتهم من الشرطة

أخبار محلية
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