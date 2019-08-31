زار وفد من 60 دبلوماسياً في المملكة وأسرهم سوق عكاظ 13 ضمن موسم الطائف، لتعريفهم بالإرث الحضاري والإنساني للمملكة، وبما تزخر به من طاقات كبيرة ونوافذ ثقافية متنوعة.
شملت الزيارة جادة عكاظ؛ حيث تقام العديد من الفعاليات المنوعة، وقوافل الإبل وعدداً من عروض فرسان عكاظ، والاستماع للقصائد الشعرية لشعراء المعلقات، والأسواق التاريخية وما بها من نماذج عن الأعمال والمشغولات اليدوية والحرفية، والعروض الشعبية.
وتفَقَّد الوفد “حي العرب” الذي يضم مشاركات 11 بلداً عربياً، بموروثها الثقافي والاجتماعي وهو منصة للعروض المباشرة والمتاحف ومعرض للفنون التشكيلية والفوتوغرافية ومكتبة وساحة ثقافية مفتوحة وقاعات ورش عمل ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ أدبية.
كما شاهد الوفد أجنحة فتيان عكاظ وخيمة اللغة والثقافة وساحة الفن والموسيقى، موثقين زيارتهم بالصور التذكارية، ومشيدين بالفعاليات والنشاطات الثقافية والسياحية التي تعكس مدى الاهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية والسياحية في ظل الدعم والاهتمام الحكومي.
وفق “أخبار 24”.