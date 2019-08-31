قنوات “KSA SPORTS” تعتذر عن انقطاع البث مرتين في مباراة النصر والفتح

اعتذرت قناة “KSA SPORTS” عن الخلل الفني الذي تسبب في انقطاع بث مباراة الفتح والنصر التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت القناة في تغريدة: “متابعينا الكرام، نعتذر عن انقطاع البث في مباراة الفتح والنصر بسبب خلل فني من المصدر”.
وانقطع البث مرتين الأولى في الدقيقة 30، ثم انقطع عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول وعاد قبل انتهاء الشوط بثوانٍ.
وفاز النصر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب فراس البريكان، ليبقى النصر في الصدارة، والفتح في المركز الثالث عشر.وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة التي أقيمت بإستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء 12.6 ألف مشجع ومشجعة.