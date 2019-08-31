نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “سناب شات” مقطع فيديو يوثق مباشرة الدوريات الميدانية لبلاغ عن واقعة إطلاق نار بمدينة الرياض.
وكانت غرفة العمليات تلقت عدة بلاغات عن قيام شخص يحمل سـلاحاً نارياً بإطلاق النار في الهواء بشكل عشوائي، ومررت البلاغات للدوريات الميدانية، التي بدورها انتقلت إلى موقع البلاغ بحي النهضة.
وذكر أحد أفراد الدوريات، أنه بمباشرة الموقع، اتضح أنها مناسبة زواج، فتم التحفظ على الموقع والسيطرة عليه من قبل الدوريات، مشيراً إلى أنه تم تحريز فوارغ الطلقات بعد مباشرة الأدلة الجنائية، وأخذ رقم العقار لتسليم القضية لقسم الشرطة محل الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.