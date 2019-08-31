أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عددا من الأوامر الملكية، وفيما يلي ملخص لها:
الإعفاءات:
– إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
– إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
– إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
– إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.
التعيينات:
– تعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
– تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
– تعيين الدكتور بندر بن محمد العيبان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
– وتعيين الأستاذ ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
الوزارات والهيئات والجهات الحكومية:
– إنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتعيين المهندس بندر الخريف وزيراً لها.
– تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”.
– إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.
– إنشاء مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، يرتبط تنظيمياً بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.
– إنشاء مكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، يرتبط تنظيمياً بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.
– تعديل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”.
– تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.
وفق “أخبار 24”.