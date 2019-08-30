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أخبار المناطق > الاعتداء على دبلوماسي خليجي وإصابته في رأسه جنوبَ فرنسا
30/08/2019   9:13 م

الاعتداء على دبلوماسي خليجي وإصابته في رأسه جنوبَ فرنسا

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أصيب دبلوماسي خليجي إثر عملية سطو واعتداء على سيارته مساء الأحد الماضي بمدينة غراس جنوب شرق فرنسا.

وذكرت نيابة مدينة غراس وفقاً لـ”فرانس 24″ أن الدبلوماسي تعرض لعملية سطو واعتداء خلال ذهابه رفقة زوجته وابنته إلى منزل أحد الأصدقاء في مدينة فالوريس جنوب شرق فرنسا.

وأوضحت أن المهاجمين هجموا على سيارة الدبلوماسي في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء الأحد بغاز مسيل للدموع، وضربوه على رأسه بقنبلة غاز ما أصابه بجرح في الرأس، قبل أن يستولوا على ساعة يده البالغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي تحوي مبالغ نقدية ووثائق هوية.

وبدأت شرطة مدينة نيس التحقيق في القضية بأمر من النيابة للقبض على المتورطين الذين هربوا فور ارتكابهم الجريمة.

الاعتداء على دبلوماسي خليجي وإصابته في رأسه جنوبَ فرنسا

أخبار المناطق
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