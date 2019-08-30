تستمر فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2019 في المملكة الأردنية، بمشاركة القوات المسلحة لعددٍ من الدولة الشقيقة والصديقة.
ويُعد التمرين الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى السادس من محرم من أكبر التمارين المنفذة في المنطقة من حيث عدد المشاركين والنشاطات المنفذة، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 8 آلاف مشارك من 30 دولة، في مقدمتها السعودية وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان والأردن ومصر.
وقال قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن/ جعفر القحطاني، إن التدريبات تحاكي الواقع ويُنفَّذ معظمها بالذخيرة الحية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من التمرين انتهت خلال الأيام الماضية، وحققت القوات السعودية البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي أهدافها بكفاءة عالية.
وأبان أن التمارين اشتملت على تدريب هيئة الركن على العمل المشترك والتدريب على مكافحة الإرهاب والقتال داخل المدن وتحرير الرهائن والتدريب على التخطيط والتصدي للحرب الإلكترونية، وتنفيذ عمليات القصف الإستراتيجي والتدريب على الحماية من أسلحة التدمير الشامل والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.
وفق “أخبار 24”.