كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الجمعة، والتي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وسجل مركز القيصومة بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم، بلغت 48 درجة مئوية، فيما سجلت مراصد الأحساء والدمام والدوادمي 47 درجة مئوية، وسجل مرصد رفحاء 46 درجة مئوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد أشارت إلى تجاوز درجات الحرارة في بعض المدن حاجز الـ40 درجة مئوية، حيث بلغت في مكة المكرمة وحائل اليوم 41 درجة مئوية، وفي الرياض وسكاكا 42 درجة، وفي الدمام 45 درجة، وفي المدينة المنورة وبريدة وعرعر 44 درجة، وفي وادي الدواسر 43 درجة.
وفق “أخبار 24”.