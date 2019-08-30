الفيصلي يطالب 4 أندية بـ5.3 مليون دولار

أكد عبد الله الضاوي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي وجود مستحقات مالية لناديه تقدر بأكثر من 20 مليون ريال «5.3 مليون دولار» لم يتم تسديدها حتى هذه اللحظة من قبل أربعة أندية: النصر والاتحاد والأهلي والاتفاق، عبارة عن صفقة انتقالات لاعبين في الموسم الماضي.
وأبدى الضاوي تطلعه لأن يتم إيفاء الأندية بالتزاماتها تجاه ناديه، لكون المبلغ سيسهل أمورا كثيرة على إدارة الفيصلي لتسيير أمور النادي، إضافة إلى الدعم المادي الذي سيقدم من قبل هيئة الرياضة الذي سيستفيد منه جميع الأندية.
وقال الضاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن الموسم الرياضي الحالي سيشهد تنافساً قوياً بين الأندية، خصوصاً الجولات المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الأندية استعدت جيداً وأبرمت صفقات من اللاعبين المميزين، منوهاً إلى أن فريق الفيصلي سيكون له حضور جيد وسيقدم نتائج إيجابية تسعد محبيه.
وأضاف: «مواجهتنا اليوم ضد فريق الشباب ستكون قوية وصعبة ففريق الشباب يملك الإمكانيات والأدوات ويلعب على أرضه وبين جمهوره ونأمل بأن يقدم الفيصلي المستوى المأمول خاصة مع اكتمال جميع اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون في اللقاء بعد عودة اللاعبين المصابين وأعتقد أن المدرب خلال حديثه للاعبين، أكد قوة المباراة ويجب التحضير لها بشكل جيد وشرح السلبيات التي صاحبت المباراة الأولى أمام الفيحاء ومطالبتهم بإظهار شخصية الفريق في لقاء اليوم وتطبيق التكتيك وخلق الانسجام».
واستطرد الضاوي: «كما هو معروف في مباراتنا الأولى لا يمكن الحكم على مستوى الفريق فدائماً البداية لا تظهر شخصية الفريق بشكل كبير حيث يفتقد الانسجام والتركيز، خاصة أن تشكيلة الفريق تختلف عن الموسم الماضي 70 في المائة». منوهاً بثقته الكبيرة بلاعبيه وتقديمهم مستوى جيدا خلال مواجهتهم الشباب، متطلعاً لتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.