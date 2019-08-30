الهلال يستغني عن المفرج.. وخربين يدخل التشكيلة

علمت “الرياض” أن إدارة الهلال تسعى لتجديد عقد المدافع متعب المفرج لأربعة مواسم مقبلة حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، وذلك رغبة منها في إعارة اللاعب بعد أن استقبلت الإدارة الهلالية عروضاً عدة لكسب خدمات اللاعب بعد أن وافق الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على الاستغناء عن خدمات اللاعب بعد الاستقرار على عبدالله الحافظ ومحمد جحفلي وعلي البليهي في خط الدفاع، وتقدمت إدارة التعاون والشباب بعرضين لكسب خدمات المفرج وتنظر الإدارة الحالية بين العروض بالتشاور مع اللاعب في تحديد وجهته خلال الموسم الحالي.
من جانب آخر واصل الفريق الأول تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد مساء اليوم (السبت) على مدينة الملك عبدالله في بريدة، وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة المهاجم السوري عمر خربين على أن يكون ضمن قائمة الفريق أمام الرائد؛ فيما تغييب المهاجم صالح الشهري وعبدالله عطيف ومحمد البريك لمواصلة برامجهم التأهيلية، إذ ترجح عدم مشاركتهم مع الفريق بالمباراة، وسيؤدي الفريق مساء اليوم (الجمعة) تدريبه الأخير، وسيكون مغلقا على أن تغادر البعثة إلى القصيم عند الساعة 9 مساء.