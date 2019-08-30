طيران الاتحاد يحظر حمل بعض أجهزة “أبل” على رحلاته

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أمس (الخميس)، حظر حمل بعض أجهزة “أبل” في الأمتعة المسجلة، لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.
وأوضحت شركة الاتحاد وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القرار يتعلق ببعض أجهزة كمبيوتر “ماك بوك برو”، بعدما استدعت شركة أبل عددا من هذه الأجهزة المحمولة لأغراض السلامة.
وأضافت أنه بإمكان المسافر اصطحاب الجهاز معه فقط في الأمتعة اليدوية التي يحملها إلى المقصورة، وتبعا للاستدعاء الوارد من الشركة المصنعة؛ ينبغي إبقاء تلك الأجهزة مغلقة ويمنع شحنها بتاتا أثناء الرحلة.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق منع بعض منتجات “أبل” على متن الطائرات، بعدما قالت الشركة إن بطاريتها قد ترتفع حرارتها بشكل خطير.