تركي آل الشيخ: الترفيه عقار وأسهم هذا الوقت.. بابنا مفتوح ولا تستحقر أي فكرة

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المهتمين ورواد الأعمال للاستثمار في قطاع الترفيه، معتبراً أنه “عقار وأسهم هذا الوقت”، مؤكداً أن باب الهيئة مفتوح للجادين والمبتكرين والمبدعين.
وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “يا ناس نصيحة محب… الترفية هو عقار وأسهم الوقت هذا… قطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل… لا تستحقر أي فكرة… بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع….قطاع نااااار”.
وحثَّ آل الشيخ الراغبين إلى تقديم فكرة ناجحة ودراسة محبوكة للمشروع المقترح، متعهداً بدعمهم فوراً وتسهيل كل الأوراق والإجراءات.وفق “أخبار 24”.