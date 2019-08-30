نشرت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية مقطعا مصورا لمراحل بناء مطار خليج نيوم.
وأوضحت الشركة أن التحدي الأكبر كان يكمن في توريد وتركيب تجهيزات المطار وتشغيلها في غضون 77 يوما، مضيفة أنها نجحت في التحدي واستطاعت بناء المطار الذي اعتبرته البوابة الأولى لمدينة نيوم.
وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت أنها دشنت رحلاتها المنتظمة إلى مطار خليج نيوم بالرحلة رقم (SV2030)، حيث هبطت أول طائرة لها في مطار خليج “نيوم” يوم الأحد 30 يونيو الماضي، في حين اعتمدت له هيئة الطيران الرمز (NUM).
ويعد مطار خليج نيوم الذي يقع في منطقة شرما أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى منطقة نيوم في المرحلة الحالية، ومن المقرر في المستقبل إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق التقنية.
وفق “أخبار 24”.