سلمان الفرج يعتذر لجماهير الهلال ويوضح مقصده من ما نشره في حسابه !

قدم قائد الهلال، سلمان الفرج، اعتذاره للجماهير الهلالية، مؤكداً بأن ما كتبه في حسابه في الانستغرام فُهم بطريقة خاطئة فهو لم يقصد جماهير الهلال، ولكنه قصد فئة لا تمثل الا نفسها، ووجه اعتذاره لكل من أزعجته ردة فعله.
وكتب سلمان الفرج في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الاعتذار وقال:” أحبتي، أطلعت على بعض ردود الأفعال التي فهمت من ما نشرته في حسابي وفسرها البعض أني أقصد فيها جماهير الهلال الغالية، وأني كنت أعني بها فئة لا تمثل الا نفسها، ولا تمثل جمهور الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق اسرتي، واعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي من جماهير الهلال، وبصفتي قائداً للهلال مع زملائي اللاعبين نستفيد من كل نقد او توجيه من شأنه أن يطورنا.وفق “أخبار 24”.
— سلمان الفرج (@salman_f13) August 29, 2019