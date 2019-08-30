الأهلي يُعلن التوقيع مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى 2022

أعلن حساب النادي الأهلي أن إدارته برئاسة المهندس أحمد الصائغ، أنهت إجراءات التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، قادماً من فريق الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الأول.
وكان اللاعب أحد نجوم المنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وهو الجناح الأيمن لنادي الترجي التونسي، حيث يصل في الساعات القادمة إلى جدة، بعد أن كان هدفاً لكل من نادي النصر، والأهلي المصري.
وبرز بلايلي مع ناديه الترجي وحقّق دوري أبطال أفريقيا مرتين، وهو هداف الفريق والأكثر تسديداً وصناعة للفرص المحقِّقة للتسجيل، وأكثر من لعب كرات عرضية، وأكثر لاعب لديه مراوغات ناجحة بالفريق.
وبدأ اللاعب مسيرته مع مولودية وهران الجزائري عام 2010، ثم انتقل في 2012 إلى الترجي التونسي، وعاد للجزائر في 2014 مع اتحاد العاصمة، ثم أوقف عن اللعب لسنتين، وفي 2017 لعب مع انجير الفرنسي، وعاد إلى الترجي في 2018، حتى انتقاله إلى الأهلي.وفق “أخبار 24”.