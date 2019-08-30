مصادر: هيئة الرياضة قدمت دعما للنصر غير كافٍ لسداد المتطلبات على النادي للحصول على الرخصة الآسيوية

أفادت مصادر بأن المبلغ الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة لإدارة النصر أمس (الخميس) لا يفي إلا بنحو 50% من المتطلبات المالية على النادي المطلوب سدادها للحصول على الرخصة الآسيوية، مبينةً أن النصر بصدد رفع خطاب لرئيس الهيئة حول الموضوع.
وأضافت المصادر بحسب “الرياضية” أن الهيئة قامت بتحويل المبلغ بعد انتهاء الدوام الرسمي للبنوك، مما يضع الإدارة النصراوية في مأزق قُبيل إغلاق المعيار المالي للرخصة الآسيوية المقرر موعده غداً.
وأوضحت أن الهيئة دفعت للنصر 16 مليون ريال مستحقات متأخرة للحارس عبدالله العنزي، و8 ملايين لإدارة القادسية قيمة شراء عقد عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر، في حين أُرجئ دفع قيمة انتقال سلطان الغنام وحمد المنصور من الفيصلي العام الماضي لوجود نزاع سارٍ حول القيمة، ورفضت الهيئة تسليم مكافأة بطولة الدوري للاعبين غير السعوديين.
وفي السياق ذاته، تعتزم إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت رفع خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تستغرب خلاله تحويل المبلغ عقب انتهاء دوام البنوك، وكذلك كونه لا يكفي لتسوية جميع القضايا التي تمكن النادي من الحصول على الرخصة الآسيوية وفق المصادر.