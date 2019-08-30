دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، العملاء إلى الحذر عند الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك عبر مواقعها، كما قدمت نصائح لاستخدام آمن للصراف الآلي.
وأوصت اللجنة عملاءها عند استخدام مواقع البنوك الإلكترونية لإجراء عمليات بنكية، باختيار كلمة مرور قوية تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، وعدم مشاركتها مع آخرين، مع تحديث برنامج مكافحة الفيروسات، وعدم استخدام شبكات إنترنت عامة للدخول، والتحقق من الحساب أكثر من مرة أسبوعياً.
وعند استخدام الصراف الآلي دعت للحذر أثناء إدخال الرقم السري، وضرورة سحب الإيصال وعدم إلقائه بسلة المهملات، لمنع وصول المحتالين إلى بياناتك، وعدم إجراء أي عملية إذا لاحظت أي جهاز متصل بالصراف، والإبلاغ عن فقد البطاقة فوراً.
ونبهت باستخدام الحبر الدائم عند كتابة الشيكات وعدم ترك فراغات فيها، حتى لا تستغل في كتابة بيانات أخرى، وضرورة التأكد من العروض ومعرفة رقم الهاتف والعنوان عند الشراء عبر الإنترنت.
وفق “أخبار 24”.